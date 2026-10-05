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«Просвещение» пересмотрело цены на учебники по истории после предписания ФАС

«Просвещение» пересмотрело цены на учебники по истории после предписания ФАС

Ранее издательство пересмотрело стоимость 94 наименований учебников по русскому языку, истории и биологии.

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