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Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале

Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в откровенном наряде в спортзале. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Комментарии
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Федор Родников
Ну и рожа без макияжа😅🤣😂
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