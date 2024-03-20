Спрос на антистресс-игрушки вырос в полтора раза в Новосибирске

Чтобы быть точнее – спрос на определенного рода продукцию для успокоения начал расти в конце зимы. Так, по данным системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO, продажи антистресс-игрушек выросли в полтора раза, а продажи БАД — более чем на треть.