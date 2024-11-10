Коллаж Царьграда В последнее время у многих русских Израиль вызывает чувство лёгкой зависти. Например, по поводу того, как он без рефлексий уничтожает своего врага, обезглавив "ХАМАС" и уничтожая одного за другим всех претендентов на смену, в то время как мы третий год позволяем Зеленскому и компании гулять у линии фронта и собирать против нас оружие.