Коллаж Царьграда В последнее время у многих русских Израиль вызывает чувство лёгкой зависти. Например, по поводу того, как он без рефлексий уничтожает своего врага, обезглавив "ХАМАС" и уничтожая одного за другим всех претендентов на смену, в то время как мы третий год позволяем Зеленскому и компании гулять у линии фронта и собирать против нас оружие.
Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Ответить
13 час.
Moderntm VseTM
Именно действительно, тех, кто разрешает этим передастам возвращаться и выступать! А лучше их в одной связке на рудники...
Ответить
11 час.
Семен Демин
Нельзя РФ брать пример с Израиля. Иначе все заработанное непосильным трудом наших чиновников конфискуют за бугром. Да и детишек их могут выпереть обратно в ужасную Россию.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии