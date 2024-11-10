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Спички - не игрушка

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Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу

Уроки Израиля для России: Предельная жёсткость на фронте и в тылу

Коллаж Царьграда В последнее время у многих русских Израиль вызывает чувство лёгкой зависти. Например, по поводу того, как он без рефлексий уничтожает своего врага, обезглавив "ХАМАС" и уничтожая одного за другим всех претендентов на смену, в то время как мы третий год позволяем Зеленскому и компании гулять у линии фронта и собирать против нас оружие.

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Комментарии
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13 час.
Moderntm VseTM
Именно  действительно, тех, кто разрешает этим передастам возвращаться и выступать! А лучше их в одной связке на рудники...
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11 час.
Семен Демин
Нельзя РФ брать пример с Израиля. Иначе все заработанное непосильным трудом наших чиновников конфискуют за бугром. Да и детишек их могут выпереть обратно в ужасную Россию.
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11 час.

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