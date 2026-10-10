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Газета.ру

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РСТ: россияне-туристы не обращались с жалобами после землетрясения в Панаме

РСТ: россияне-туристы не обращались с жалобами после землетрясения в Панаме

Обращений от российских туристов в связи с землетрясением в Панаме не поступало. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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