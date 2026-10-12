Фонтаны в Уфе начнут отключать с 13 октября

Уфимская мэрия объявила о сроках консервации городских фонтанов на зимний период. Как передаёт «Башинформ», процесс отключения инженерных гидротехнических сооружений начнётся 13 октября.
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