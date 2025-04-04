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Закон, порядок, государство

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В Смоленске полицейские приняли участие в международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы»

2 февраля 2025 года начала свой путь международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы», приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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