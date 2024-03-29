Столб дыма поднялся в небо над Одессой после взрывов

Сообщается, что после предупреждения о приближении российской ракеты к объектам Одессы произошел мощный взрыв в городе, о чем свидетельствует видеозапись, опубликованная в интернете, где виден столб дыма на фоне одесского неба.
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