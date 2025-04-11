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Рецепт творожной пасхи с изюмом в духовке

Рецепт творожной пасхи с изюмом в духовке

Для тех, кто не любит сырой творог фото: Getty ImagesКлассическая творожная пасха — это традиционное пасхальное блюдо, готовится оно довольно просто: творог перетирается в однородную массу, смешивается со сливками, изюмом или цукатами, а также сливочным маслом (в некоторых рецептах добавляется яйцо).

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