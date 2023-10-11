Полиция в Забайкальском крае провела рейд по мигрантам

Полицейские провели операцию по проверке мигрантов, находящихся в Забайкалье. В результате были составлены административные протоколы, заведены два уголовных дела, а 39 мигрантов получили штрафы, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.
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