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Агент Лунева намекнул, что россиянин может покинуть «Карабах» уже летом

Агент Лунева намекнул, что россиянин может покинуть «Карабах» уже летом

Агент Андрея Лунева упрекнул «Карабах» за утечку информации о переговорах по новому контракту. Агент Андрей Смирнов, представляющий интересны вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, выразил недовольство тем, что требования его клиента о повышении зарплаты утекли в сеть.

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