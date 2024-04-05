Агент Лунева намекнул, что россиянин может покинуть «Карабах» уже летом

Агент Андрея Лунева упрекнул «Карабах» за утечку информации о переговорах по новому контракту. Агент Андрей Смирнов, представляющий интересны вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, выразил недовольство тем, что требования его клиента о повышении зарплаты утекли в сеть.