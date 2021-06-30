The Bell

174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Привитые иностранцы столкнулись с проблемами при получении QR-кодов

Привитые иностранцы столкнулись с проблемами при получении QR-кодов

Проблемы есть не только у привитых зарубежными вакцинами, но и у тех, кто вакцинировался «Спутником V»kdadashova Работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при получении QR-кодов для пропуска в рестораны и кафе, узнал «Коммерсант».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх