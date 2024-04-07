"Дура, ты только что взяла кредит для BCУ": Оператор укpaинского колл-центра развел россиянку на 5 миллионов рублей

Гоша Веверсис

почему бедный .ПОТОМУ-ЧТО дурной ,а почему дурной ,потому-что бедный .Вот и получается замкнутый круг. И вэтом замкнутом круге бедные и дураки сиречь одно и то-же, крутятся не одну сотню лет.