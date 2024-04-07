"Дура, ты только что взяла кредит для BCУ": Оператор укpaинского колл-центра развел россиянку на 5 миллионов рублей

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Комментарии
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radiofree RF
А в приебалтии мошенников нет?
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1 час.
Ингерман Ланская
спроси у своих приебалтов, радио -фрик...
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1 час.
Гоша Веверсис
почему бедный .ПОТОМУ-ЧТО дурной ,а почему дурной ,потому-что бедный .Вот и получается замкнутый круг. И вэтом замкнутом круге бедные и дураки сиречь одно и то-же, крутятся не одну сотню лет.
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59 мин.

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