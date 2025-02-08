Биологи узнали, как глобальное потепление сказалось на размере кузнечиков

Потепление климата на нашей планете остается причиной для беспокойства ученых и общества в целом. Средняя температура на поверхности Земли продолжает расти, и 2024 год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений (начиная с середины XIX века).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии