FT: премьер Венгрии встретится с Путиным в пятницу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный венгерский источник, а также информированные европейские официальные лица.
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