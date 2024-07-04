FT: премьер Венгрии встретится с Путиным в пятницу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный венгерский источник, а также информированные европейские официальные лица.