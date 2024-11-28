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Закон, порядок, государство

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Расчёт самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Расчёт самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил минометный расчет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника минимальным количеством выстрелов.

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