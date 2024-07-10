Танцующий лес

Этот необычный лес находится на территории национального парка "Куршская коса". Свое название место получило из-за необычной формы сосен произрастающих тут, здесь они отличаются изогнутыми и наклонёнными стволами.
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