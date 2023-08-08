В Няндоме отметили День железнодорожника

День железнодорожника отмечался в минувшее воскресенье на станции Няндома. Этот праздник имеет особое значение для всех жителей города, так как Няндома была основана ещё в 19 веке в связи со строительством железной дороги «Вологда-Архангельск».
День железнодорожника отмечался в минувшее воскресенье на станции Няндома. Этот праздник имеет особое значение для всех жителей города, так как Няндома была основана ещё в 19 веке в связи со строительством железной дороги «Вологда-Архангельск».
Свежие комментарии