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В ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине

В ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине

FT: Евросоюз ударит по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля.

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