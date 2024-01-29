В ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине

FT: Евросоюз ударит по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля.
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