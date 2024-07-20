Кино: Отвернулась от матери, оправдывает отца-скандалиста и скучает до дому: В чем призналась 16-летняя дочь актёра Панина и как ей живется теперь

Анна Панина с ранних лет успела пережить столько, что иногда и взрослым людям это не по плечу. Она невольно была втянута в разборки между отцом и матерью, причём родители буквально рвали её на части и очень мало считались с самой девочкой, вынужденной принимать участие в скандалах.
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