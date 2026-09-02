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Татар-информ

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Килограмм мефедрона нашли в рюкзаке у женщины в пригороде Казани

Килограмм мефедрона нашли в рюкзаке у женщины в пригороде Казани

В пригороде Казани в лесном массиве задержали 39-летнюю безработную женщину. В ее рюкзаке полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом.

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