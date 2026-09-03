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Ростех

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Курганмашзавод передал заказчику вездеход ТМ-140

Курганмашзавод передал заказчику вездеход ТМ-140

Фото: Курганмашзавод / «Высокоточные комплексы» Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передал заказчику из Якутии очередной вездеход ТМ-140.

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