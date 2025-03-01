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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов Разработчик роботизи...

Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов Разработчик роботизи...

Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботовРазработчик роботизированных систем Apptronik объявил о заключении партнёрства с американской компанией Jabil, которая помимо организации цепочек поставок для OEM-производителей занимается проектированием и производством электронных плат, а также контрактной сборкой электроники.

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