Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботов Разработчик роботизи...

Apptronik хочет, чтобы одни роботы собирали других роботовРазработчик роботизированных систем Apptronik объявил о заключении партнёрства с американской компанией Jabil, которая помимо организации цепочек поставок для OEM-производителей занимается проектированием и производством электронных плат, а также контрактной сборкой электроники.