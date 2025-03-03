🌫️ На трассе «Таврида» в Белогорском районе небольшой туман Местами идёт снег, поэтому дорога мокрая.
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🌫️ На трассе «Таврида» в Белогорском районе небольшой туман Местами идёт снег, поэтому дорога мокрая.