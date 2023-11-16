Мать и сына задержали за попытку поджечь военкомат в Шахунье

Мать и сына задержали возле военкомата в Шахунье вчера, 15 ноября, поздним вечером. Как сообщил сайту pravda-nn источник в правоохранительных органах, в здании уже никого не было, но поблизости находились сотрудники полиции.
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