Питьевую воду отключат в 3Б микрорайоне Актау

Об этом сообщила пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает inAktau.kz. «Согласно письму от ТОО "НКО" в рамках реализации проекта "Реконструкция сетей водоснабжения с 1 по 6 микрорайоны города Актау" для проведения работ по горизонтально направленному бурению данной компании в 3б микрорайоне 14 мая с 10 часов утра до 18 часов вечера будет отключена питьевая вода», - говорится в сообщении коммунальной компании.