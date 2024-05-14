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Питьевую воду отключат в 3Б микрорайоне Актау

Питьевую воду отключат в 3Б микрорайоне Актау

Об этом   сообщила пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает  inAktau.kz. «Согласно письму от ТОО "НКО" в рамках реализации проекта "Реконструкция сетей водоснабжения с 1 по 6 микрорайоны города Актау" для проведения работ по горизонтально направленному бурению данной компании в 3б микрорайоне 14 мая с 10 часов утра   до  18  часов   вечера будет отключена питьевая вода», - говорится в сообщении коммунальной компании.

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