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Медведев: страны не смогут договориться о контроле ИИ из-за жадности корпораций

Медведев: страны не смогут договориться о контроле ИИ из-за жадности корпораций

Страны мира не смогут договориться об общих принципах регулирования ИИ из-за жадности корпораций, заявил секретарь Совбеза России Дмитрий Медведев.

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