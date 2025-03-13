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«В Курске платили 40 тыс. рублей, куда меньше, чем предлагали там». Экс-игрок «Анжи» об отказе от перехода зарубеж

«В Курске платили 40 тыс. рублей, куда меньше, чем предлагали там». Экс-игрок «Анжи» об отказе от перехода зарубеж

Защитник «Балтики» Амир Мохаммад, который является воспитанником «Анжи» и всю карьеру провел в России, в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком вспомнил о времени, которое провел в курском «Авангарде».

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