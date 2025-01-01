Развод стал дороже: госпошлина выросла в 7,7 раза

Госпошлина за регистрацию расторжения брака в России с 1 января выросла в 7,7 раза.Стоимость госпошлины за расторжение брака увеличилась с начала нового года в 7,7 раза - с 650 рублей до 5 тысяч рублей с каждого супруга.