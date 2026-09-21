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Путин наградил ямальцев медалью ордена «Родительская слава»

Путин наградил ямальцев медалью ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил семейную пару из ЯНАО за заслуги в воспитании детей. Указ об этом опубликован на портале правовых документов.

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