В ООН призвали МОК допустить россиян на турниры, «Зенит» идет в CAS из-за драки со «Спартаком», с Гринвуда сняли обвинения, Мбаппе не сыграет с «Баварией», победы «Юве» и «Реала» и другие новости

1. Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты. Международный олимпийский комитет выпустил отдельный релиз, где подчеркнул, что выступление россиян на Олимпиаде-2024 пока не обсуждается – речь идет о соревнованиях в Азии.
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