Власти Северодвинска обязали инвентаризировать зеленые насаждения

Несмотря на то, что долгое время органы муниципальной власти не проводили ежегодные санитарные осмотры деревьев, а также не всегда согласовывались с местными жителями планы посадок и вырубок, теперь им предстоит выполнить ряд обязательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии