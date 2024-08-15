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Власти Северодвинска обязали инвентаризировать зеленые насаждения

Власти Северодвинска обязали инвентаризировать зеленые насаждения

Несмотря на то, что долгое время органы муниципальной власти не проводили ежегодные санитарные осмотры деревьев, а также не всегда согласовывались с местными жителями планы посадок и вырубок, теперь им предстоит выполнить ряд обязательств.

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