Выпущен последний Audi TT

После 25 лет производства компактный спорткар Audi TT уходит на покой. Последний в истории образец Audi TT, окрашенный в серый металлик Chronos, был представлен на сборочном заводе в Дьере (Венгрия), наряду со своими предшественниками и ранними концепциями.
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