Выпущен последний Audi TT

После 25 лет производства компактный спорткар Audi TT уходит на покой. Последний в истории образец Audi TT, окрашенный в серый металлик Chronos, был представлен на сборочном заводе в Дьере (Венгрия), наряду со своими предшественниками и ранними концепциями.