Жилищный кризис в Германии. Города, где срочно нужны новые квартиры

Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным институтом исследований в области строительства и жилищного строительства, в Германии ежегодно до 2030 года необходимо строить 320 000 новых квартир, чтобы сократить нехватку жилья.
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