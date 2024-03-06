Полицейские и общественники Кабардино-Балкарии провели для школьников интеллектуальную игру по ПДД

В средней школе с.п. Дейское состоялась интеллектуальная игра «Знатоки Правил дорожного движения». В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних и представитель Общественного совета при отделе МВД России по Терскому району Людмила Шарибова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии