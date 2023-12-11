График отключения света в Калуге на 12 декабря

В Калуге 12 декабря в районе Малинников отключат электроэнергию. По данным Единой дежурно-диспетчесркой службы, во вторник, 12 декабря с 9 до 17 часов, электричество в Калуге отключат по адресам: улица Северная 11-29,12-42, улица Тарутинская 1-77, улица 8-е Марта 13-21,14-24, улица Луговая 10-62,17-55, улица Отбойная 1-43,2-34, переулок 8-е Марта 1-31,4-32.