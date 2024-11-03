«Я в домике!»: зачем ребенку нужно собственное пространство

Рассказывает психолог Психологи утверждают, что всем детям важно иметь собственное пространство. О том, с каком возраста ребенку необходим свой уголок и как это сказывается на развитии его психики, «Летидору» объясняет методист Городского психолого-педагогического центра Москвы Анна Трафлялина.
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