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«Я в домике!»: зачем ребенку нужно собственное пространство

«Я в домике!»: зачем ребенку нужно собственное пространство

Рассказывает психолог Психологи утверждают, что всем детям важно иметь собственное пространство. О том, с каком возраста ребенку необходим свой уголок и как это сказывается на развитии его психики, «Летидору» объясняет методист Городского психолого-педагогического центра Москвы Анна Трафлялина.

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