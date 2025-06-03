Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Лига 1 находится на том же уровне, что и АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига. Наши клубы обыграли «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Сити»… Что это значит?»

31 мая парижский клуб стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира – 5:0. «Я хотел бы сказать кое-что очень важное: давайте забудем об эго, давайте откроем новую главу, новую страницу французского футбола.
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