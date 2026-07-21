«У Путина масштабные планы на Одессу» – Коцаба

В планах Кремля обязательно лишить Украину доступа к морю. Об этом на канале «TatyanaUSA» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть родную страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии