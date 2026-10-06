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Новости Брянска

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Подросток пострадал на уборке в Трубчевском районе

Подросток пострадал на уборке в Трубчевском районе

17-летний подросток пострадал на уборочной кампании, его ногу затянуло в шнек комбайна, что привело к ампутации.

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