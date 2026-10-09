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Sohu: китаец дожил до 101 года и назвал своим секретом колу и массажное кресло

Sohu: китаец дожил до 101 года и назвал своим секретом колу и массажное кресло

Один из долгожителей Китая — 101-летний Лу Шицзэн — раскрыл секрет долголетия. Житель города Вэньлин поделился своими пищевыми привычками, в числе которых употребление колы и спрайта, сообщил портал Sohu .

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