Сумма биотехнологий

Основным драйвером развития медицинской отрасли в уходящем году стала биотехнология. Об этом свидетельствует весьма объективные показатели — высокая публикационная активность, а также существенный рост объема государственного и коммерческого финансирования исследований в данной области.
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