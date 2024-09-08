Медвежий угол
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Медвежий угол

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Аукцион цинизма: Польская журналистка объявила о продаже вещей убитых русских военных

Аукцион цинизма: Польская журналистка объявила о продаже вещей убитых русских военных

Фото: Kalashnikov Media/Globallookpress Жительница Польши продала на аукционе часы, шевроны и жетоны убитых бойцов ВС России.

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Комментарии
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олеся попкова
чмошная пшепердунька
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56 мин.
Александр Ляшенко
Каролина Тереза Баца-Погожельская, гореть тебе,падаль,и твоим родственникам  в Аду! Смерть мародёрам-полякам-ублюдкам!!!
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Одиссей
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