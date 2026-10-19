В Черепановский районный суд направлено дело Андрея Кравченко, обвиняемого в гибели женщины после толчка в грудь во время ссоры — потерпевшая упала и ударилась головой о край столешницы, получив травму, несовместимую с жизнью.
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