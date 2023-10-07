Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Страна Лжецов в своём репертуаре: они сами не ратифицировали этот договор, а наш выход из ДВЗЯИ считают чем-то ужасны...В Госдепе испугал...
  • Анфиса Иванова
    Не, папе не стыдно, т.к. сам народ Чечни возмущений не проявил...Сыну Кадырова при...
  • Лидия Санникова
    Не стыдно папе?Сыну Кадырова при...

Барнаульский "Университет" начал чемпионат РФ по волейболу с уверенной победы

Барнаульский "Университет" начал чемпионат РФ по волейболу с уверенной победы

Самой напряженной для "студентов" стала первая партия, в которой барнаульцы стали сильнее в самой концовке – 30:28 Волейболисты барнаульского "Университета" начали чемпионат России среди мужских команд высшей лиги "А" уверенной победой над челябинским "Динамо".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх