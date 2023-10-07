Барнаульский "Университет" начал чемпионат РФ по волейболу с уверенной победы

Самой напряженной для "студентов" стала первая партия, в которой барнаульцы стали сильнее в самой концовке – 30:28 Волейболисты барнаульского "Университета" начали чемпионат России среди мужских команд высшей лиги "А" уверенной победой над челябинским "Динамо".
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