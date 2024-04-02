SciRep: особые соединения в стеблях Альбиции подавляют метастазирование рака

Ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ) обнаружили, что стебли дерева Альбиция (Albizia lebbeck) содержат особые соединения, способные препятствовать миграции опухолевых клеток при раке молочной железы.
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