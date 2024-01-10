«Северсталь» увеличит объемы производства металлоконструкций до 126 тысяч тонн в год. Это стало возможно с приобретением компании «Венталл Стальные Решения» с активами в Калужской и Тульской областях и производственного комплекса в Череповце.
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