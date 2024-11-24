Украина работает над созданием собственных дальнобойных баллистических ракет, но ей не хватает денег – WSJ

Американское издание WSJ утверждает, что Украина работает над созданием собственных баллистических ракет, которые смогут наносить удары вглубь России, чтобы меньше зависеть в этом отношении от изменчивой политической коньюнктуры на Западе.
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