РСЗО «Град» группировки «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили скопление личного состав ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника.
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