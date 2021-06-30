Выборы 2021: Единственный конкурент "Единой России"

Темы дняПолитикаВыборы 2021: Единственный конкурент "Единой России" Красная жара До выборов в Государственную думу РФ остается не так уж много времени. И нам предстоит сделать нелегкий выбор.Вернуться к статье20034НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваВсе так и есть.Татьяна Бушмелевапосмотрим. И на их популистские заявления посмотрим... Как они обязывают детей воинов погибших на войне платить детям и внукам воинам не погибшим на войне .Владимир EвтушенкоКакой бред вы пишете, уши вянут.Татьяна БушмелеваМеня не заставляют голосовать, я за них голосую добровольно. По вашему я сразу теряю статус гражданки России и становлюсь "никто"? И почему, собственно?БагираНе порите чушь, это за вас голосуют только выжившие из ума совки. Есть такая пословица, свекровка *лядь - снохе не верит, вот и пишете про нечестные выборы. Видимо у вас, коммунистов, большой опыт в накручивании голосов, что точно знаете кого и где надо заставлять голосовать. У меня есть конечно знакомые любители коммунистов, но в основном все за Единую Россию.Евгений АлексеевВы не Багира! Вы Табаки!Татьяна БушмелеваПонимаете, если бы в современной партии КПРФ были реальные коммунисты, то есть люди которые строили социальное государство равных возможностей я бы сама перед выбором стояла. Но от коммунистической идеологии в партии КПРФ только название осталось. Недаром они коммерческое предприятие почти полностью принадлежащее Грудинину, НО с названием "колхоз ..." выдают за народное предприятие. Для них вывеска важна а не суть. Вывеска коммунистическая (народная) а суть фарца и торгаши-спекулянты мелкого пошиба.Владимир ПетросовШойгу армию притянет. Всё продумано на перёд как в шахматной партии.Алексей СафроновПолностью согласен с вами!Алексей СафроновДа, только полное ничтожество, а скорее всего черноротая нерусь, может гавкать подобное о высказывании иного мнения😁Владимир EвтушенкоДа мсразь она фашистская. И плюсуют ей такие же нелюди.Владимир EвтушенкоА разве ЕР создаёт социальное государство?Ксения ФотинаКакие нынче коммунисты в России? Обиженные, обделенные, обойденные судьбой партаппаратчики от КПСС. Имеется ввиду верхушка КПРФ. Для понта и показухи, что с ними молодёжь, существуют такой, как Афонин. Действительно, молодой приспособленец, карьерист и лично Зюгановский лизоблюд. К сорока годам талантливо научился хлопотать лицом, изображая из себя преданного делу большевиков а ля 1917 года ? Или натуральный проныра, попавший на срок за связь с западниками, у которых выклянчивал деньги для своих уличных сборищ. Сейчас старается изображать из себя политзаключенного, когда в планах его вылазок всегда стоит провокация физических стычек. и обязательно на камеру. Сейчас КПРФ включает его в коалицию, а супругу Удальцова включает в список кандидатов в Думу. Понятное дело, сам Удальцов пристроиться у неё советником или помощником № 1 при не хилом окладе. Грудинин из кожи вон лезет в депутаты, При его скандальной репутации, так называемая неприкосновенность просто необходима. А Зюганову он нужен прежде всего как финансовый кошелек, так же как руководитель с/за Звениговский, руководитель которого хитрован, каких ещё поискать. С Левченко из Иркутска вышел облом, но и тут делают из него "святого" пострадавшего коммуниста, почти что стахановца. Уже охрипли твердить о людоедской пенсионной реформе, частенько приводят положительные примеры от Запада, но помалкивают, что, в Германии, например, пенсионный возраст 66 лет. Костью в горле стало предложение В. Терешковой о праве В. Путина на право последующего баллотирования на пост первого руководителя страны. Думают, что если Г.Зюганов вдруг пробьется в Президенты, то сумеет написать ещё несколько книжонок, не чета таким, как о разведении пчел или издать очередное собрание анекдотов? Обещая коммунизм к 1980 г., хрущевщина думала, что от их назойливого пропагандистского вранья коммунизм таки и случится? Кстати, у Маркса ничего нет о том. как его строить. Описано предупреждение буржуа, кто может стать его могильщиков. Получается предупредил в том числе и своего крупного капиталиста Энгельса. Кого ни вспомни, все, кого они называют сейчас врагами и предателями, - от Ходорковского, через Гайдара до Горбачева: - все выкормыши коммунистов. КПСС со своей партийно-административной бюрократией была помощнее, пострашнее партии Зюганова, а чем все кончилось? Чрезвычайно жалко и стыдно: - сколько людей с искренней верой погибло за Советскую Власть! Короче, переродившаяся в мелкобуржуазную партию с признаками социал-демократии, так называемые коммунисты СССР и погубили страну и опозорили её на весь мир. И сейчас ещё продолжают приписывать все грехи ( например) манипуляции с выборами кому-то, когда даже при едином кандидате как самые последние шулеры и наперсточникив конце выборов пачками вбрасывали бюллетени в закрытые урны. Сама видела и ещё уйма всего, что приходилось видеть и слышать от этих верных марксистов-ленинцев. И не фига! Ни разу не удалось заткнуть мне рот или опутать сплетнями. По работе и результатам не удавалось прищучить меня к стене, а при попыткам строить мне глазки, получали в морду. А сейчас ни в жизнь не прощу всем этим " членам" ( и бывшим и нынешним), которые лишили меня Родины, Советской Родины. А осмелевшая, разговорившаяся при В.Путине образованщина пусть продолжает тешить себя верой в ... по самую макушку теперь уже КПРФ.Ксения ФотинаИзвините, пожалуйста, за некоторые опечатки. Телефон просто "забодал". Ладно ?Татьяна БушмелеваПолностью с вами согласна. !!!ИИринаКПРФ -"бледная тень " советских коммунистов ,тем более ,большевиков ,но она единственная оппозиция антисоветской клике ,которая только за деградацию ,обнищание России ,обнищание ,вымирание русского народа ,и за своё обогащение за счет России и её народа . И никогда клика эту Систему не изменит .Татьяна БушмелеваСогласна с вами. Сейчас во главе КПРФ трепачи у которых и понятия нет о заботе о государстве. Только пафосно говорить (лапшу на уши вешать) и в это время по карманам государственное имущество распихивать.Евгений АйоллоГолословные обвинения хуже откровенной лжи.Вадим АбдурашитовЧлен КПРФ, предатель, который сбежал на Украину и его там пристрелили свои же; бывший губернатор Левченко, который сына учил как медведя в берлоге застрелить, и крышевал незаконных лесорубов; нынешний губернатор Хакасии, который откосил от Армии, и который выписывал себе и своим людям премии, когда жители этой области не знали где перезимуют: Грудинин, который в наглую захватил у людей землю и не платит зарплат, Рашкин, который поддерживает навальнистов и пр., пр., пр. Примеров хоть отбавляй! Коммунисты то, вроде, есть - большевиков преданных не осталось!Vlad ИвановВы считаете, что нелюди-большевики перевелись? Осиновый кол в их могилы!Евгений АйоллоУважаемый, Вы пользуетесь не прверенной, ложной информацией, фейковой. Медвежья история: охота на медведя, официальная, была до губернаторства Левченко, в Хакассии всё оказалось наветом и т.д.Татьяна БушмелеваПочему голословное обвинение? Сопоставление слов, дел, возможностей. Кого-то переклинило на бывших событиях и бывших пострадавших и на популизме платить одной группе пострадавших в тех событиях за счёт другой - не менее пострадавшей. Я не знаю понимают они это или нет, но этим они разжигают не дружеские чувства между этими группами людей, это во первых, и в одной группе развивают иждивенчество и вечную обиженность с унынием, а во второй или зависть или осознание что справедливости в этом мире нет. ========== Про присутствующих в КПРФ мильёнщиках - то то реальные хапуги со спекулянтами которые богатеют за счёт обдирания народа (за счёт прихватизированных земель и имущества) и на голубом глазу тому народу рассказывают что эта деятельность на их пользу (народа то есть). Понятно что виноват во всём Чубайс, но тем кто воспользовался и разбогател за счёт этой аферы просто грех выставлять это как личную заработанную честным трудом заслугу.Евгений АйоллоГолосуйте тогда за "ЕР" и будет Вам счастье. PS: В КПРФ минимум богатых среди депутатов.Татьяна БушмелеваА в процентах от численности?Сергей МТрепло-Рашкин тоже навет?Евгений АйоллоУзнайте. Это не трудно. Меньше, чем у едимороссов намного .Евгений АйоллоКаждый имеет право на СВОЁ мнение. И идёт он не по федеральному списку, а по одномандатному округу. Он возглавляет московский Горком КПРФЕвгений АлексеевА может тогда посмотрим на деяния членов ЕР? Их несоизмеримо больше!Татьяна БушмелеваСравнивать надо по честному и хорошее и плохое. И разбор полётов делать с выводами - как можно избежать или минимизировать попадания во власть "неподходящих" людей.Татьяна БушмелеваПонимаете, я не против коммунистической идеологии. Я как раз за. За социальное государство равных возможностей. (по возможности конечно)) Но сегодняшняя КПРФ к коммунистической идеологии никакого отношения не имеет. Увы. Коммунистическая идеология она не про "мажорам всё детям рабочекрестьян ничего", а сегодняшняя КПРФ как про это. Они говорят одно выпячивая глаза и говоря пафосные речи трагически агрессивными голосами - что-то с кого-то вечно требуют, предлагают какие-то непонятные прожекты. Это как раз партия тех кто лез в партию что бы не работать а за театральные представления с трибуны нехилые деньги получать и блатом пользоваться. Это та партия для которой Горбачёв был "один из многих". Выродилась, та партия.Евгений АйоллоПочитайте программу КПРФ. Экономисты сильные - Делягин, Глазьев, Грудинин. Цель - национализация недр, крупных предприятий, заводов ВПК, стобы не вышло, как с "Севкабелем". Отмена пенсионной рефориы, ЕГЭ, Пенсионного флнда и ОМС. Этим должно руководить государство. И, если победят, такие законы будут.Алексей СафроновВсё правильно, алло! У этих, ваших так называемых коммунистов были утрачены не только ленинские идеи, но даже прежняя коллективная способность воровать?! Не переживайте, скорее всего Зю и павлик-титькин скоро их научат...Татьяна БушмелеваЯ вам про то и говорю - они как на сцене - просто игру на публику ведут. Как сказал в своё время Борщевский "помните как мы с горящими глазами всякую правильную ерунду несли, а потом сами в курилке над этим смеялись". Грудинин в собственности имеет дорогие земли которые недёшево сдаёт в аренду. И деньги получает сам а не раздаёт народу. Если этот "экономист" захотел отнять у кого-то недра - ну явно из корыстных побуждений. Но сам он не справится - натравит пустыми обещаниями легковерных. А потом присвоит всё отобранное себе и родит красивую речь. Ему не впервой, врать он привычный.Сергей МикульскийЕй бесполезно объяснять. Похоже без мужика живёт, силы девать некуда, вот сюда все выплескивает.Владимир EвтушенкоА в ЕР , за которую вы рвёте голос, разве ангелы?Владимир EвтушенкоОсиновый кол в могилы таких мразей гитлеровских, как ты.!Владимир EвтушенкоНе стыдно врать? Или холуям ЕР позволено?Владимир EвтушенкоВ КПРФ нет хотя бы мимллиардеров, даже долларовых, как в поганой ЕР.Владимир EвтушенкоКто за социалистическую идеологию, никогда за антисоветскую ЕР голосовать не будет. Не лукавьте.Владимир EвтушенкоГеббельсёныш, врать не надоело?Татьяна БушмелеваА какие партии или страны склонны строить социальные государства?Ксения ФотинаИрина, вот раз ?! За точное определение определение Вам Respect !Ксения ФотинаМаленькое уточнение: - убивать медведицу на сноснях Левченко учил внука. А КПРФ никакого морального права не имеет права прикрываться делами большевиков - коммунистов, Это равносильно тому, что корове ) извините) напяливать на себя седло. Не побеждая на выборах, они давно уже МЕНЬШЕВИКИ. А вспомним, какими они в фильмах, особенно 30-х гг. их изображали ? И сейчас ведут себя аккурат, как и положено обозлённым неудачникам меньшевикам. К тому же и хвастливостью не обделены. Причем хвастают достижениями именно большевиков, А о том, что сплошь взросли в период хрущевщины, помалкивают. Имеется ввиду зюгановский возраст и прилипшие к нему современные фарисеи, успевшие в смутное время конца 20-го века обвешаться всевозможными научными званиями ( только неизвестно, где результаты их учености?) и более-менее чистенькими биографиями. Кстати, почему никак и нигде Г.А.Зюганов не отметился, например в 1993 году, когда экс.лидер свердловскийх коммунистов рассмтреливал Белый ДомКсения Фотина?! Или когда могучий СССР, наподобие Титаника, шел ко дну? Успев прихватить спасательный пояс, греб к берегу, не обращая внимания на тонущих вокруг ? А великовозрастный хулиган Рашкин и иже с ним ? Говорят о новой целине... Хорошие планы, но не думается, что кто-то из таких ( в том числе и удальцовы с афониными) первыми запишутся в двадцатитысячники и встанут за плуг или сядут в кабины сельхозмашин ? Такие рассядутся по кабинетам и неумение, незнание, точнее, приспособленчество станут оправдывать тем, что, якобы, всё развалили едросовцы и их пособники. Но на лозунги, призывы и прочую агитационную болтовню силёнок хватит. В том числе и на посиделки на даче партайгеноссе, Местечко называется " Снегири", куда для понта и рекламного ролика привозили как-то ребятишек из Донецка. И это не бывшие заросшие бурьяном земли, которые нужно было раскорчевывать и облагораживать. Это бывшие земли Совмина, а ещё позднее: одного из дворянских родов. Кстати, Геннадий Иванович в одном из своих откровений сказал, что в трудной борьбе отвоевал эту территорию у Чубайса. Сейчас приватизировал. А пасека товарища находиться так же на аналогичной территории и зарегистрирована не на его имя, а на имя другого партийца. Вопрос: - а почему не на родине, - д. Мымрино, орловской губернии ? Можно было бы и поправде прославиться какой-нибудь целиной и медовуха на праздники урожая не была бы укором?!Владимир EвтушенкоШвеция, Норвегия построи ли социальное государсттво. Там Стабфонд не тратят на поддержку прогоревших миллиардеров.Владимир EвтушенкоШВеция и Норвегия построили социальное государство.Татьяна БушмелеваПонятно. Только не понятно почему мы должны действовать так же как все страны разом. Вы бы смогли делать всё точно так же как все ваши соседи? Или хотя бы десяток соседей?SSSasha Sokolovа вы что то другое хотели?,какие вы наивные на старости лет своихЮрий СлитинскийКак показали выборы в США, такой процедуры больше не существует. А действительный рейтинг Ед.Р. не 32%, а ниже плинтуса, и, если не решат вопрос с морковкой , картошкой и хлебом, то от взрыва народного гнева их не спасёт ни какой короновирус!Татьяна БушмелеваА что Ед.Р. в США в выборах участвовала? Я что-то пропустила?Юрий СлитинскийПервое слово в заголовке Выборы - ТАК! А их больше нет ни в одной стране, даже такой продвинутой, как США! А Ед. Р. давно засветилась в подтасовке результатов. Вы похоже в магазины не ходите и не знаете цены на основные продукты питания, а они такие, что терять больше не чего!Татьяна БушмелеваХодила в магазин и когда консультанты из штатов нашей страной управляли (в 90-е) и сейчас хожу. Разницу чувствую. И так же знаю что жизнь она разная, случаются годы спокойные, случаются годы трудные. Например извержение крупненького вулкана может изменить на несколько лет климат планеты и создаст трудности в выращивании продовольствия. Естественным образом цены поползут вверх. Виновата ли в этом будет текущая власть? Так же как виновата ли текущая власть в появлении ковида ? Ограничения позволили сохранить больше жизней но повлияла на производительность.Сергей МикульскийУ нас взрыв вулкана уже 30 лет происходит. Имя вулкана - Единая Россия.Татьяна БушмелеваЯ вам сочувствую, у вас ещё и аннексия без выстрелов и холокост без убийств. В вашем нафантазированном мире вообще мало общего с действительностью. Но это ваши проблемы...Сергей МикульскийВас надо в Красную книгу занести как вымирающий вид. Только такие сейчас за Едросов топят. Ваш идеал мистер Валуев? Сочувствую!Сергей МЕР образовалась только в 2001 году.Татьяна БушмелеваЭк как вам западная пропаганда мозг разъела - для вас 3 % либерастов это большинство потому что оно меньшинство, и не просто меньшинство, а меньшинство глуповатое зато агрессивное (страну и народ ненавидят но ... и всё ибо "а где ж я харчеваться буду?" ) А вот как минимум процентов 80% (по вашему) это те кого "надо в красную книгу заносить" ибо в интернете в срачах участие принимают неохотно, поэтому у профессиональных срачеров инета складывается впечатление что нас нету.... Каждому своё... кто-то созиданием занимается, а кто-то от безделья мается и себя не уважает и в результате превращается в тырнетовского срачера.... ====== В ЕР, кстати, есть разные люди. Не только Валуев. Кстати, а чем вам Валуев не нравится? Вы ненавидите всех кто вас в чём-то превосходит? или просто может сдачи дать за наглые и пустые наезды?Сергей МикульскийТак бы сразу и сказали, что состоите в партии Единая Россия, я бы даже спорить не стал с Вами. А насчёт меня Вы сильно ошибаетесь. Я в прошлом член КПСС. Плюс ещё и секретарь партийной организации. Так что снова в молоко мадам!Алексей Сафронов!!!!!!!!Татьяна БушмелеваВ партии ни в какие не вступала, вроде незачем пока. А вот ваша партийная принадлежность делает вполне понятной причину перерождения партии в сборище циничных иждивенцев.Ксения ФотинаА Вы думаете, которые ненавидят, а потому и исходятся завистью к тем, кто умеет и Западу ответить, не подглядывая в методические разработки и шпаргалки, не прибегая к похвальбе и хвастовству трудно, но упорно выводить страну из всего того, во что окунули её "вожди краснокожих", СМИРЯТСЯ с тем, что не при них народ одет, обут и накормлен, что их талонно-барачной-коммунальный образ жизни длился почти весь 20 век и они сейчас вынуждены вести себя, как та крыловская лисица, которой никак не удаётся допрыгнуть до винограда ?Татьяна БушмелеваХм... вы слишком неопределённо сказали. "Вожди краснокожих" это кто? те кто всем одинаковое образование обеспечили (относительно конечно, талант педагога никто не отменял) ну и в общем доказали что и таланты и злодеи во всех слоях общества имеются. Или те кто сейчас под этим знаменем себе содержание выбивают популистскими заявлениями? Для меня это сильно разные люди. Таки и кто нас накормил в конце концов? Тут может быть столько предположений на тему что вы имели ввиду! от Чубайса мотами-прихватизаторами и ресторанного бизнеса до вполне работоспособных и ответственных руководителей и нормальных работящих исполнителей.Татьяна БушмелеваЭтот комментарий написала первым, потом прочитала ваш развёрнутый. Я с вами согласна.Евгений АйоллоКак проголосуют? Разве это важно? Как посчитают - это да. Коронокризис заставит голосовать дистанционно и несколько дней, запретят не привитым наблюдателям и голосующии приходить на участки. И считать будут дистанционно. Итог: 99,9% за "ЕР"Strannik WeidПочему же Вы не считаете?Георгий СтиопичДа потому, что, как когда-то сказал Марк Твен "Если бы выборы что-то решали, нас туда бы не пустили!". Кто же его туда пустит, для этого есть Памфилова с целой армией счетоводов, которые точно посчитают так, как нужно!Владимир Негодачто ни говори , а буржуи власть захватили и просто так не отдадут , мухлевать и запугивать будут, а может что и хуже , но власть просто так не отдадут!Лада КрымоваКому не отдадут? Только не говорите - народу.Владимир Негодаа вы себя к кому относите ?Сергей МикульскийЛада Калина - народная машина!Лада КрымоваНу уж точно не к той крайне узкой прослойке общества, способной принять на себя управление государством, осуществлять законотворческую деятельность , регулировать экономические и финансовые процессы и проч. Как и подавляющее большинство "представителей народа".Владимир Негодаспасибо , я вас понял ,что вы от мелкой буржуазной прослойки , то-есть - купи - продай и к народу вы себя не относите , брезгуете !Лада КрымоваНеправильный вывод. Чтобы управлять государством, нужно иметь достаточное образование, опыт, навыки и поддержку крупных сообществ, объединенных общими целями. Честный болван, дерущий глотку за свои личные убеждения и представления о справедливом управлении - не нужен.Владимир Негодапро управление государством вы сказали все правильно , но надо при всех этих образованиях , опыте , навыках еще иметь и Совесть ! а если ее нет, то будем иметь , что и имеем ! людей не устраивает нынешнее положение в жизни , три короба обещали , когда власть легитимную в 93м свергали , а что имеем в остатке ? - шиш большой с такими умными , опытными и образованными !Лада КрымоваНикогда, ни при каком строе, ни в каком обществе совестливый, честный и бескорыстный альтруист не пройдет во власть. Не станет ни депутатом. ни заведующим баней, ни даже управдомом. Энтомологи давно доказали, что во главе любой стаи стоит особь агрессивная, осторожная, хитрая, преследующая слабых. Это верно и для волков, и для сурикатов, и, к сожалению, для людей. В развитых демократиях властные структуры опутаны густой сетью гражданских институтов, регулирующих ее деятельность. А благородный вожак Акела - это только в мультике, даже не в книжке. Так что наверх всплывает то, что всплывает. Увы.Сергей МикульскийЗолотые слова! А теперь по пунктам. Какое достаточное образование имеет Путин? Какой у него был опыт и навыки управления страной? Поддержка его сообщества была. Это и Чубайс и Гусинский и Березовский. Именно они представили Вову Ельцину. Они были обьеденены одной общей целью подмять под себя страну и сделать её рабовладельческим обществом. Уже не долго осталось.Лада КрымоваЯ вас просвещать относительно биографии ВВП не собираюсь, она открыта и можете сами посмотреть - и образование, и путь управленца. Про поддержку вы и сами придумаете. Или придумают за вас.Сергей МикульскийЯ в отличии от Вас опираюсь на официальные документы, а Вы жертва зомбоящика. В интернете не картинки рассматриваю, а слушаю политологов.Эдуард АлександровКоммунисты, что ли статейку заказали? Хрен редьки не слаще. Хорошая там у них всех кормушка в Думе. А уж Совет Федерации - так совсем ферма халявщиков.Ivanov SergЭдуард! Верно все. Но вариантов-то нет. Или есть - по Вашему? Ваш выбор?Валера Юшковкомпартия уже сдала Союз в перестройку.Николай ЗайчиковСоюз сдала не компартия , а предатели горбачев и ельцин и народ , который с дуру кричал Ельцин , ЕльцинВалера ЮшковА они типа не коммунисты былиЕвгений АлексеевПутин тоже был коммунистом....Александр ПоповИ братья ЧубайсыВалера Юшковвсе гниды на виду.Леонид АлексеевНу,почему же нет вариантов?Это Единая Россия!А остальные всё клоуны!А коммуняки к тому же кровавые клоуны!!!За 74 года положили миллионы народа!!!Ivanov SergМежду наглым ворюгой и клоуном, я бы, пожалуй выбрал клоуна. Но тут у кого какое воспитание.Леонид АлексеевДело не в воспитании,а в недостатке ума и жизненного опыта!Коммуняки-клоуны,но прорвавшись к власти они к тому же станут успешными ворами.В довесок к воровству,они могут начать опять свои эксперименты по "воспитанию советского человека".А также проводить в жизнь своё жизненное кредо:"отнять и поделить"!Вряд ли тебе что-нибудь перепадёт при дележе,а вот кровушка опять польётся рекой!И возможно даже,что твоя...Да мы же всё это уже проходили с 1917 года,знаем цену коммунякам.А кроме всего прочего они отвратительные хозяева и наиболее вероятно,что опять начнутся талоны и карточки на продукты питания,очереди,вечный дефицит на всё...Кто жил из простого народа при коммуняках,всё это проходил!Конечно были и "блатные".Те же коммуняки покрупнее имели доступ к спецбазам и спецмагазинам,да и воровали коммуняки безбожно:а чего,всё было в их руках и никакого контроля,вернее формально были какие-то контролирующие органы,но тоже под их контролем!Есть надежда попасть в "блатные"?Поэтому коммунякам надо закрыть дорогу во власть решительно и навсегда!!Ну,а может ты бы не против Жирика или какой-нибудь Собчак?Так это ещё смешнее...Ксения ФотинаИ не только в перестройку. В 1996 году предала всех голосующих за неё, трусливо согласившись отдать голоса вместе с партией Яблоко, которую кроме, как недоразумением назвать нельзя. И это тогда, когда действительно имело большинство в электорате. А когда опять же при наличии большинства в Думе одобрила создание СНГ, таким образом узаконив Беловежское преступление.Ксения Фотина" отнять и поделить" ...По принципу: - это - мне, это - тебе. Это снова мне. и твоя опять моё!Валера ЮшковК стенке этих предателей!N SХудожнику Алексею Меринову - !!!!!!!!!!!!!!!!+++++++++++Александр ГригоровГолосовать только за Единую Россию а злопыхатели пусть лопнут от злостиVlad ИвановОдним словом Слава КПСС! Неужели не нажрались то за 74 года?!Сергей МикульскийМы нажрались за последние 30 лет, причём говна!Валера Юшковсмерть буржуям и белякам.Александр ПоповПрямо с языка сняли.Vlad ИвановПриятного аппетита!Комментировать
Свежие комментарии